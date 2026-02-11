Sharat Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sharat Industries hat am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,21 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,10 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 47,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,43 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 964,4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at