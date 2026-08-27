Sharc International Systems legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sharc International Systems lud am 25.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,3 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 68,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at