Sharc International Systems mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sharc International Systems veröffentlichte am 01.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sharc International Systems im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,8 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at