Sharc International Systems zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sharc International Systems äußerte sich am 01.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 51,49 Prozent auf 0,5 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at