Sharda Cropchem: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sharda Cropchem ließ sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sharda Cropchem die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,76 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sharda Cropchem ein EPS von 15,83 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,03 Prozent auf 10,74 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,85 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at