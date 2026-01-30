Sharda Cropchem hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sharda Cropchem hat am 29.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16,09 INR gegenüber 3,45 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 12,89 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 38,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,29 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at