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01.06.2026 06:31:29
Sharda Ispat öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Sharda Ispat hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,56 INR gegenüber 1,98 INR im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 672,0 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 64,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 408,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 12,22 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Sharda Ispat ein EPS von 14,94 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,69 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 2,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,73 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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