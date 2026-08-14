Sharda Ispat präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sharda Ispat gab am 13.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,22 INR gegenüber 0,560 INR im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Sharda Ispat mit einem Umsatz von insgesamt 711,5 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 278,2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 155,75 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at