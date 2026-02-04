Sharda Ispat: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sharda Ispat hat am 03.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,84 INR, nach 6,16 INR im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sharda Ispat in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,46 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 475,8 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 543,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at