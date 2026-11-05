Sharda Ispat stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sharda Ispat äußerte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 2,59 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,250 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Sharda Ispat im vergangenen Quartal 674,7 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 157,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sharda Ispat 261,9 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at