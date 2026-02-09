|
Sharda Motor Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Sharda Motor Industries hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 14,17 INR. Im Vorjahresviertel waren 12,81 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 8,82 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,90 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
