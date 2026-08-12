Sharda Motor Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sharda Motor Industries hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 15,07 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sharda Motor Industries 17,41 INR je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 10,11 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sharda Motor Industries 7,56 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at