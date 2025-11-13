Sharda Motor Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sharda Motor Industries hat am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13,01 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 13,70 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,87 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,11 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at