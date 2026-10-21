|
21.10.2026 06:31:29
Shardul Securities hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Shardul Securities präsentierte am 20.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei -3,75 INR. Ein Jahr zuvor waren -4,400 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 33,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von -393,1 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit -262,9 Millionen INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!