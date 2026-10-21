Shardul Securities hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shardul Securities präsentierte am 20.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -3,75 INR. Ein Jahr zuvor waren -4,400 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 33,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von -393,1 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit -262,9 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at