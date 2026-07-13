Shardul Securities präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shardul Securities präsentierte am 10.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 16,31 INR. Im Vorjahresviertel waren 8,04 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 327,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,89 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 443,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at