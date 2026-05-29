|
29.05.2026 06:31:29
Shardul Securities: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Shardul Securities hat am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 7,29 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shardul Securities -7,970 INR je Aktie generiert.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,86 Prozent auf -721,6 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von -847,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 5,620 INR gegenüber 3,77 INR im Vorjahr verkündet.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Shardul Securities im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 372,59 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei -304,35 Millionen INR im Vergleich zu 111,65 Millionen INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.