Shardul Securities: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shardul Securities hat am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 7,29 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shardul Securities -7,970 INR je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,86 Prozent auf -721,6 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von -847,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 5,620 INR gegenüber 3,77 INR im Vorjahr verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Shardul Securities im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 372,59 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei -304,35 Millionen INR im Vergleich zu 111,65 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at