Date 05.02.2024

Share buy-back programme - week 5

The share buy-back programme runs in the period 1 February 2024 up to and including 27 January 2025 provided that the forthcoming annual general meeting, to be held on 28 February 2024, gives the board a new authority to permit the bank to acquire its own shares. Part I of the programme, for DKK 750 million and a maximum of 1,500,000 shares, is for execution in the period 1 February 2024 - 28 June 2024 and part II of the programme, for DKK 775 million and a maximum of 1,550,000 shares, is for execution in the period 1 July 2024 - 27 January 2025, see company announcement of 31 January 2024.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the "Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement



-



-



- 1 February 2024 6,000 1,125.28 6,751,680 2 February 2024 6,400 1,132.25 7,246,400 Total under the share buy-back programme 12,400 1,128.88 13,998,080

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

797,000 shares under the completed and present share buy-back programme(-s) corresponding to 2.9 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 46 1117 XCSE 20240201 9:01:51.768000 10 1113 XCSE 20240201 9:01:51.768933 412 1113 XCSE 20240201 9:01:51.768933 12 1115 XCSE 20240201 9:04:04.373000 3 1115 XCSE 20240201 9:04:04.373000 10 1113 XCSE 20240201 9:04:04.403008 15 1131 XCSE 20240201 9:09:09.791000 16 1129 XCSE 20240201 9:10:01.645000 1 1123 XCSE 20240201 9:12:26.095000 14 1123 XCSE 20240201 9:12:26.095000 29 1132 XCSE 20240201 9:15:47.715000 31 1133 XCSE 20240201 9:15:52.136000 15 1132 XCSE 20240201 9:15:54.760000 16 1131 XCSE 20240201 9:17:05.573000 2 1130 XCSE 20240201 9:19:13.720000 30 1135 XCSE 20240201 9:22:54.244000 29 1135 XCSE 20240201 9:23:28.693000 15 1133 XCSE 20240201 9:24:46.186000 15 1133 XCSE 20240201 9:24:46.186000 15 1132 XCSE 20240201 9:24:46.997000 16 1131 XCSE 20240201 9:24:57.320000 17 1130 XCSE 20240201 9:28:39.726000 12 1130 XCSE 20240201 9:28:39.726000 31 1132 XCSE 20240201 9:32:06.997000 31 1132 XCSE 20240201 9:32:08.037000 15 1131 XCSE 20240201 9:34:25.823000 14 1131 XCSE 20240201 9:34:25.823000 16 1130 XCSE 20240201 9:34:25.868000 16 1127 XCSE 20240201 9:35:16.217000 43 1130 XCSE 20240201 9:43:57.042000 40 1130 XCSE 20240201 9:43:57.109000 3 1130 XCSE 20240201 9:43:57.109000 15 1129 XCSE 20240201 9:45:19.994000 14 1129 XCSE 20240201 9:45:19.994000 16 1128 XCSE 20240201 9:45:20.635000 15 1126 XCSE 20240201 9:46:19.365000 15 1126 XCSE 20240201 9:49:28.012000 15 1129 XCSE 20240201 9:50:33.368000 5 1128 XCSE 20240201 9:53:51.619000 10 1128 XCSE 20240201 9:53:51.619000 15 1128 XCSE 20240201 9:53:51.619000 15 1126 XCSE 20240201 9:57:00.153000 15 1125 XCSE 20240201 9:57:00.180000 15 1124 XCSE 20240201 9:57:12.572000 15 1123 XCSE 20240201 10:02:28.755000 16 1123 XCSE 20240201 10:03:56.081000 15 1124 XCSE 20240201 10:07:11.378000 15 1124 XCSE 20240201 10:08:23.188000 29 1128 XCSE 20240201 10:11:42.996000 16 1127 XCSE 20240201 10:11:43.019000 15 1127 XCSE 20240201 10:13:00.401000 3 1128 XCSE 20240201 10:13:54.916000 15 1128 XCSE 20240201 10:13:59.549000 15 1127 XCSE 20240201 10:15:25.653000 15 1127 XCSE 20240201 10:18:50.217000 15 1125 XCSE 20240201 10:21:27.244000 14 1123 XCSE 20240201 10:32:59.402891 14 1125 XCSE 20240201 10:38:31.474817 331 1125 XCSE 20240201 10:38:31.474817 14 1125 XCSE 20240201 10:38:31.482742 7 1125 XCSE 20240201 10:38:31.482742 14 1125 XCSE 20240201 10:38:31.486006 87 1125 XCSE 20240201 10:38:31.486006 14 1125 XCSE 20240201 10:40:17.870742 5 1125 XCSE 20240201 10:40:22.885177 10 1126 XCSE 20240201 11:07:05.375743 122 1126 XCSE 20240201 11:07:05.375743 10 1126 XCSE 20240201 11:07:05.377114 164 1126 XCSE 20240201 11:07:05.377114 10 1126 XCSE 20240201 11:07:05.401056 5 1126 XCSE 20240201 11:07:05.401105 5 1126 XCSE 20240201 11:07:15.603802 69 1126 XCSE 20240201 11:07:15.603802 10 1126 XCSE 20240201 11:08:42.814991 95 1126 XCSE 20240201 11:08:42.814991 16 1129 XCSE 20240201 11:39:17.898000 17 1130 XCSE 20240201 11:47:32.193000 14 1130 XCSE 20240201 11:49:36.206000 2 1130 XCSE 20240201 11:49:36.206000 15 1130 XCSE 20240201 11:57:45.914000 2 1130 XCSE 20240201 12:05:14.494000 31 1132 XCSE 20240201 12:15:01.089000 15 1132 XCSE 20240201 12:15:01.089000 15 1132 XCSE 20240201 12:15:03.336000 15 1131 XCSE 20240201 12:16:49.731000 519 1125 XCSE 20240201 12:18:10.684961 16 1131 XCSE 20240201 12:35:14.776000 16 1132 XCSE 20240201 12:38:10.042000 15 1132 XCSE 20240201 12:38:10.042000 43 1140 XCSE 20240201 12:49:42.754000 4 1140 XCSE 20240201 12:49:42.754000 43 1139 XCSE 20240201 12:49:42.754000 3 1138 XCSE 20240201 12:49:42.779000 13 1138 XCSE 20240201 12:49:42.779000 16 1135 XCSE 20240201 12:54:33.551000 9 1135 XCSE 20240201 12:54:56.461000 6 1135 XCSE 20240201 13:01:30.249000 2 1135 XCSE 20240201 13:01:30.249000 7 1135 XCSE 20240201 13:02:08.185000 15 1135 XCSE 20240201 13:02:08.185000 7 1135 XCSE 20240201 13:02:08.185000 15 1134 XCSE 20240201 13:03:04.143000 15 1130 XCSE 20240201 13:08:05.906000 1 1125 XCSE 20240201 14:12:21.618000 30 1125 XCSE 20240201 14:14:03.075000 15 1124 XCSE 20240201 14:14:21.727000 31 1124 XCSE 20240201 14:33:38.463000 15 1123 XCSE 20240201 14:33:38.492000 45 1123 XCSE 20240201 14:40:41.031000 29 1124 XCSE 20240201 14:48:28.359000 14 1124 XCSE 20240201 14:48:28.359000 15 1123 XCSE 20240201 15:00:00.077000 15 1123 XCSE 20240201 15:00:00.077000 13 1123 XCSE 20240201 15:00:00.077000 1 1123 XCSE 20240201 15:00:00.077000 500 1125 XCSE 20240201 15:38:13.724574 300 1127 XCSE 20240201 16:08:31.815381 10 1125 XCSE 20240201 16:28:56.620857 690 1125 XCSE 20240201 16:28:56.620857 10 1125 XCSE 20240201 16:32:04.900396 10 1125 XCSE 20240201 16:32:04.900426 11 1125 XCSE 20240201 16:32:04.900426 13 1124 XCSE 20240201 16:35:55.499594 487 1124 XCSE 20240201 16:39:24.180812 500 1125 XCSE 20240201 16:45:20.276367 8 1130 XCSE 20240202 9:01:01.461000 7 1130 XCSE 20240202 9:01:01.461000 15 1130 XCSE 20240202 9:01:30.474000 15 1130 XCSE 20240202 9:01:30.483000 10 1126 XCSE 20240202 9:03:11.667984 190 1126 XCSE 20240202 9:03:11.667984 10 1130 XCSE 20240202 9:14:02.968042 977 1130 XCSE 20240202 9:14:02.968042 10 1130 XCSE 20240202 9:14:29.229866 358 1130 XCSE 20240202 9:14:29.229866 4 1129 XCSE 20240202 9:19:49.759000 29 1131 XCSE 20240202 9:19:52.224000 17 1133 XCSE 20240202 9:24:10.826000 15 1133 XCSE 20240202 9:25:15.466000 3 1130 XCSE 20240202 9:25:17.989000 15 1130 XCSE 20240202 9:30:53.289000 15 1130 XCSE 20240202 9:31:48.579000 15 1129 XCSE 20240202 9:32:51.204000 15 1127 XCSE 20240202 9:34:08.390000 15 1125 XCSE 20240202 9:34:10.561000 14 1127 XCSE 20240202 9:41:01.466000 1 1127 XCSE 20240202 9:42:22.466000 13 1127 XCSE 20240202 9:42:22.466000 15 1125 XCSE 20240202 9:42:22.466000 15 1125 XCSE 20240202 9:42:22.466000 2 1126 XCSE 20240202 9:48:25.103000 33 1126 XCSE 20240202 9:48:25.103000 71 1124 XCSE 20240202 9:48:35.367000 15 1124 XCSE 20240202 9:48:35.410000 15 1122 XCSE 20240202 9:54:01.060000 7 1122 XCSE 20240202 9:54:01.060000 8 1122 XCSE 20240202 9:54:01.060000 14 1122 XCSE 20240202 9:54:01.060000 29 1122 XCSE 20240202 9:57:10.761000 9 1122 XCSE 20240202 9:57:10.761000 19 1123 XCSE 20240202 10:04:13.853000 27 1123 XCSE 20240202 10:04:19.418000 19 1123 XCSE 20240202 10:06:30.785000 25 1123 XCSE 20240202 10:06:30.785000 24 1122 XCSE 20240202 10:06:31.006000 7 1122 XCSE 20240202 10:06:31.006000 43 1125 XCSE 20240202 10:14:53.430000 14 1125 XCSE 20240202 10:14:53.430000 32 1124 XCSE 20240202 10:16:14.588000 12 1124 XCSE 20240202 10:16:14.588000 30 1125 XCSE 20240202 10:21:57.700000 9 1125 XCSE 20240202 10:21:57.700000 6 1125 XCSE 20240202 10:22:51.725000 6 1125 XCSE 20240202 10:22:51.725000 50 1127 XCSE 20240202 10:37:32.476000 61 1128 XCSE 20240202 10:40:01.999000 54 1127 XCSE 20240202 10:48:02.594000 3 1127 XCSE 20240202 10:48:02.594000 10 1128 XCSE 20240202 11:29:17.529726 436 1128 XCSE 20240202 11:29:17.529726 10 1130 XCSE 20240202 12:16:01.701638 470 1130 XCSE 20240202 12:16:01.701638 29 1137 XCSE 20240202 12:28:12.138000 15 1137 XCSE 20240202 12:28:12.138000 15 1137 XCSE 20240202 12:30:02.870000 14 1136 XCSE 20240202 12:33:10.146000 20 1139 XCSE 20240202 12:46:19.467000 14 1138 XCSE 20240202 12:49:16.492000 2 1138 XCSE 20240202 12:49:27.852000 15 1138 XCSE 20240202 12:49:27.852000 15 1138 XCSE 20240202 12:49:27.852000 13 1138 XCSE 20240202 12:49:27.872000 3 1138 XCSE 20240202 12:49:27.872000 14 1136 XCSE 20240202 12:50:05.219000 14 1136 XCSE 20240202 12:54:11.426000 14 1136 XCSE 20240202 12:57:36.245000 2 1136 XCSE 20240202 12:57:36.246000 15 1135 XCSE 20240202 12:58:46.428000 44 1137 XCSE 20240202 13:07:34.803000 15 1137 XCSE 20240202 13:07:34.803000 16 1136 XCSE 20240202 13:11:40.091000 18 1137 XCSE 20240202 13:17:51.638000 11 1137 XCSE 20240202 13:18:36.644000 14 1137 XCSE 20240202 13:18:36.644000 4 1137 XCSE 20240202 13:18:36.644000 2 1137 XCSE 20240202 13:19:16.648000 12 1137 XCSE 20240202 13:19:52.466000 1 1137 XCSE 20240202 13:20:14.937000 2 1137 XCSE 20240202 13:20:14.937000 12 1137 XCSE 20240202 13:20:14.937000 20 1140 XCSE 20240202 13:30:36.992000 11 1140 XCSE 20240202 13:30:36.992000 22 1141 XCSE 20240202 13:40:19.544000 9 1141 XCSE 20240202 13:40:19.544000 1 1141 XCSE 20240202 13:42:37.411000 45 1141 XCSE 20240202 13:54:02.729000 46 1141 XCSE 20240202 14:00:01.685000 17 1142 XCSE 20240202 14:03:51.834000 13 1142 XCSE 20240202 14:03:51.834000 15 1142 XCSE 20240202 14:03:51.834000 16 1141 XCSE 20240202 14:07:39.627000 10 1141 XCSE 20240202 14:07:39.627981 174 1141 XCSE 20240202 14:07:39.627981 13 1142 XCSE 20240202 14:15:41.770000 59 1142 XCSE 20240202 14:24:47.478000 10 1144 XCSE 20240202 14:27:48.697000 50 1144 XCSE 20240202 14:27:48.697000 14 1144 XCSE 20240202 14:29:06.949000 1 1144 XCSE 20240202 14:29:06.949000 31 1144 XCSE 20240202 14:32:47.874000 16 1145 XCSE 20240202 14:34:46.309000 15 1145 XCSE 20240202 14:34:46.331000 15 1144 XCSE 20240202 14:35:34.394000 15 1144 XCSE 20240202 14:38:24.839000 15 1144 XCSE 20240202 14:38:24.839000 16 1142 XCSE 20240202 14:38:31.606000 15 1141 XCSE 20240202 14:38:38.995000 14 1147 XCSE 20240202 14:49:31.558000 13 1145 XCSE 20240202 14:50:10.146000 2 1145 XCSE 20240202 14:52:26.141000 14 1145 XCSE 20240202 14:52:26.141000 14 1145 XCSE 20240202 14:52:26.141000 15 1144 XCSE 20240202 14:53:23.252000 15 1143 XCSE 20240202 14:54:10.495000 15 1142 XCSE 20240202 14:56:20.587000 15 1142 XCSE 20240202 14:56:20.587000 15 1141 XCSE 20240202 15:02:37.250000 15 1141 XCSE 20240202 15:02:37.250000 17 1143 XCSE 20240202 15:02:52.291000 10 1142 XCSE 20240202 15:02:57.323000 19 1142 XCSE 20240202 15:02:57.323000 16 1141 XCSE 20240202 15:04:04.226000 13 1141 XCSE 20240202 15:04:16.482000 16 1141 XCSE 20240202 15:04:16.482000 11 1141 XCSE 20240202 15:09:09.242000 4 1141 XCSE 20240202 15:12:21.254000 7 1141 XCSE 20240202 15:12:21.254000 72 1141 XCSE 20240202 15:14:37.291000 58 1141 XCSE 20240202 15:15:50.565000 21 1140 XCSE 20240202 15:18:41.562000 9 1140 XCSE 20240202 15:18:41.562000 21 1138 XCSE 20240202 15:20:32.375000 9 1138 XCSE 20240202 15:25:14.600000 21 1138 XCSE 20240202 15:25:14.600000 30 1136 XCSE 20240202 15:27:30.867000 15 1136 XCSE 20240202 15:27:30.867000 42 1135 XCSE 20240202 15:28:10.682000 4 1135 XCSE 20240202 15:28:10.682000 30 1136 XCSE 20240202 15:30:15.650000 10 1135 XCSE 20240202 15:31:27.677000 30 1135 XCSE 20240202 15:32:24.642000 12 1132 XCSE 20240202 15:38:36.329000 15 1132 XCSE 20240202 15:50:17.607000 30 1132 XCSE 20240202 16:02:57.823000 16 1132 XCSE 20240202 16:03:13.029000 15 1132 XCSE 20240202 16:03:46.477000 14 1132 XCSE 20240202 16:06:39.571000 15 1132 XCSE 20240202 16:36:56.473000 1231 1132 XCSE 20240202 16:43:43.487485

