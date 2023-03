Nasdaq Copenhagen

Date 06.03.2023

Share buy-back programme - week 9

The share buy-back programme runs from and including 2 February 2023 up to and including 27 July 2023. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 385 million under a share buy-back programme, see company announcement of 1 February 2023.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the "Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 62,600 1,047.14 65,550,756 27 February 2023 3,200 1,111.07 3,555,424 28 February 2023 3,000 1,117.94 3,353,820 01 March 2023 2,000 1,100.22 2,200,440 02 March 2023 3,500 1,097.06 3,839,710 03 March 2023 3,000 1,099.85 3,299,550 Total under the share buy-back programme 77,300 1,058.21 81,799,700

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

965,627 shares under the completed and present share buy-back programme(-s) corresponding to 3.4 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 39 1096 XCSE 20230227 9:05:10.852000 24 1106 XCSE 20230227 9:16:52.057000 151 1106 XCSE 20230227 9:16:52.057000 53 1106 XCSE 20230227 9:23:48.962000 73 1104 XCSE 20230227 9:25:05.413000 38 1104 XCSE 20230227 9:30:19.491000 43 1104 XCSE 20230227 9:42:36.092000 60 1104 XCSE 20230227 9:42:45.657000 13 1104 XCSE 20230227 9:42:45.661000 24 1104 XCSE 20230227 9:42:45.719000 15 1104 XCSE 20230227 9:42:45.719000 78 1104 XCSE 20230227 9:56:32.887000 43 1110 XCSE 20230227 10:14:57.948000 39 1110 XCSE 20230227 10:21:39.311000 95 1112 XCSE 20230227 10:24:58.172000 21 1112 XCSE 20230227 10:24:58.181000 17 1112 XCSE 20230227 10:24:58.181000 37 1112 XCSE 20230227 10:30:00.172000 37 1114 XCSE 20230227 10:33:05.836000 6 1114 XCSE 20230227 10:43:19.463000 34 1114 XCSE 20230227 10:43:19.463000 38 1112 XCSE 20230227 10:45:01.693000 19 1110 XCSE 20230227 11:06:58.534000 20 1110 XCSE 20230227 11:06:58.534000 38 1110 XCSE 20230227 11:06:58.534000 37 1112 XCSE 20230227 11:34:37.988000 20 1114 XCSE 20230227 11:37:16.651000 40 1114 XCSE 20230227 11:37:16.651000 39 1112 XCSE 20230227 11:43:09.411000 22 1112 XCSE 20230227 11:43:09.420000 15 1112 XCSE 20230227 11:43:09.420000 37 1112 XCSE 20230227 11:43:09.420000 1 1112 XCSE 20230227 11:43:09.420000 38 1112 XCSE 20230227 12:00:02.976000 38 1112 XCSE 20230227 12:00:02.976000 39 1110 XCSE 20230227 12:01:25.113000 8 1112 XCSE 20230227 12:06:48.046000 40 1112 XCSE 20230227 12:18:20.877000 40 1112 XCSE 20230227 12:24:03.738000 39 1110 XCSE 20230227 12:26:05.152000 37 1112 XCSE 20230227 12:36:57.756000 39 1112 XCSE 20230227 12:41:30.578000 39 1110 XCSE 20230227 13:06:22.822000 38 1110 XCSE 20230227 13:06:22.822000 38 1110 XCSE 20230227 13:06:22.822000 39 1110 XCSE 20230227 13:06:22.862000 40 1110 XCSE 20230227 13:07:41.151000 37 1112 XCSE 20230227 13:22:25.190000 1 1112 XCSE 20230227 13:28:37.151000 36 1112 XCSE 20230227 13:35:52.888000 40 1112 XCSE 20230227 13:38:52.718000 39 1112 XCSE 20230227 13:51:36.514000 38 1110 XCSE 20230227 14:01:44.898000 118 1112 XCSE 20230227 14:17:35.575000 39 1114 XCSE 20230227 14:30:52.237000 22 1114 XCSE 20230227 14:53:56.403000 1 1112 XCSE 20230227 15:08:17.505000 74 1112 XCSE 20230227 15:08:17.505000 5 1112 XCSE 20230227 15:08:17.527000 33 1112 XCSE 20230227 15:08:17.527000 5 1112 XCSE 20230227 15:10:13.093000 13 1112 XCSE 20230227 15:11:44.463000 1 1112 XCSE 20230227 15:13:14.453000 18 1114 XCSE 20230227 15:20:01.108000 6 1114 XCSE 20230227 15:20:01.108000 6 1114 XCSE 20230227 15:20:01.108000 15 1114 XCSE 20230227 15:20:01.108000 36 1114 XCSE 20230227 15:31:51.017000 36 1114 XCSE 20230227 15:34:29.544000 1 1114 XCSE 20230227 15:37:16.100000 36 1114 XCSE 20230227 15:37:16.100000 36 1114 XCSE 20230227 15:40:03.429000 28 1114 XCSE 20230227 15:42:56.977000 9 1114 XCSE 20230227 15:42:56.977000 19 1112 XCSE 20230227 15:45:08.402000 16 1112 XCSE 20230227 15:45:08.402000 3 1112 XCSE 20230227 15:45:08.402000 38 1112 XCSE 20230227 15:45:08.402000 4 1112 XCSE 20230227 15:45:08.402000 59 1114 XCSE 20230227 16:00:00.948000 23 1114 XCSE 20230227 16:00:00.948000 50 1114 XCSE 20230227 16:00:00.948000 13 1114 XCSE 20230227 16:00:00.948000 28 1114 XCSE 20230227 16:02:20.801000 51 1114 XCSE 20230227 16:02:20.801000 25 1116 XCSE 20230227 16:13:17.576000 90 1116 XCSE 20230227 16:13:17.576000 1 1116 XCSE 20230227 16:13:17.576000 23 1116 XCSE 20230227 16:16:12.315000 15 1116 XCSE 20230227 16:16:12.315000 37 1116 XCSE 20230227 16:18:45.770000 38 1114 XCSE 20230227 16:18:54.751000 39 1114 XCSE 20230227 16:23:44.957000 2 1116 XCSE 20230227 16:29:30.361000 4 1116 XCSE 20230227 16:29:30.362000 40 1116 XCSE 20230227 16:29:30.390000 12 1116 XCSE 20230227 16:29:30.418000 25 1116 XCSE 20230227 16:29:30.418000 6 1116 XCSE 20230227 16:29:50.200000 32 1116 XCSE 20230227 16:29:50.200000 32 1110 XCSE 20230228 9:00:15.568000 37 1108 XCSE 20230228 9:06:12.081000 48 1114 XCSE 20230228 9:13:28.223000 21 1114 XCSE 20230228 9:13:28.223000 17 1114 XCSE 20230228 9:17:28.156000 19 1114 XCSE 20230228 9:17:28.156000 20 1114 XCSE 20230228 9:21:54.206000 16 1114 XCSE 20230228 9:21:54.206000 37 1114 XCSE 20230228 9:22:57.343000 5 1112 XCSE 20230228 9:22:57.596000 8 1112 XCSE 20230228 9:22:57.596000 25 1112 XCSE 20230228 9:22:57.596000 39 1110 XCSE 20230228 9:33:38.097000 14 1116 XCSE 20230228 9:43:11.142000 26 1116 XCSE 20230228 9:43:11.142000 4 1114 XCSE 20230228 9:47:19.576000 37 1114 XCSE 20230228 9:47:19.576000 39 1116 XCSE 20230228 9:53:19.431000 38 1116 XCSE 20230228 9:53:26.237000 37 1116 XCSE 20230228 9:58:11.141000 6 1118 XCSE 20230228 9:59:38.101000 31 1118 XCSE 20230228 9:59:38.101000 37 1118 XCSE 20230228 10:04:27.508000 31 1116 XCSE 20230228 10:07:59.154000 38 1114 XCSE 20230228 10:14:24.826000 39 1114 XCSE 20230228 10:19:43.255000 15 1118 XCSE 20230228 10:46:42.238000 36 1118 XCSE 20230228 10:55:16.198000 36 1118 XCSE 20230228 11:03:26.303000 74 1118 XCSE 20230228 11:20:17.725000 75 1120 XCSE 20230228 11:25:57.498000 76 1122 XCSE 20230228 11:40:10.211000 37 1122 XCSE 20230228 11:42:30.536000 38 1122 XCSE 20230228 12:06:00.647000 38 1122 XCSE 20230228 12:06:00.647000 6 1122 XCSE 20230228 12:07:00.671000 33 1122 XCSE 20230228 12:07:00.671000 9 1122 XCSE 20230228 12:39:00.085000 39 1120 XCSE 20230228 12:43:25.593000 4 1120 XCSE 20230228 12:43:25.593000 15 1120 XCSE 20230228 12:44:18.827000 19 1120 XCSE 20230228 12:44:18.827000 39 1120 XCSE 20230228 12:44:18.827000 4 1120 XCSE 20230228 12:44:18.827000 39 1120 XCSE 20230228 12:44:18.855000 40 1120 XCSE 20230228 13:04:57.936000 39 1120 XCSE 20230228 13:04:57.936000 79 1124 XCSE 20230228 13:22:50.889000 40 1122 XCSE 20230228 13:47:19.606000 39 1122 XCSE 20230228 13:47:19.625000 39 1122 XCSE 20230228 13:55:17.108000 37 1124 XCSE 20230228 14:02:16.541000 38 1124 XCSE 20230228 14:16:14.920000 40 1126 XCSE 20230228 14:17:17.068000 9 1122 XCSE 20230228 14:50:30.044000 37 1120 XCSE 20230228 14:52:14.430000 36 1120 XCSE 20230228 14:52:14.430000 38 1120 XCSE 20230228 15:02:44.272000 38 1120 XCSE 20230228 15:02:44.272000 32 1122 XCSE 20230228 15:20:00.078000 36 1122 XCSE 20230228 15:22:22.830000 73 1120 XCSE 20230228 15:29:31.147000 37 1120 XCSE 20230228 15:30:04.252000 37 1118 XCSE 20230228 15:40:22.882000 37 1118 XCSE 20230228 15:40:22.882000 39 1118 XCSE 20230228 15:45:22.831000 10 1116 XCSE 20230228 15:56:08.101633 10 1116 XCSE 20230228 15:56:08.101682 60 1116 XCSE 20230228 15:56:08.101682 10 1116 XCSE 20230228 15:56:08.101707 160 1116 XCSE 20230228 15:56:08.101715 50 1116 XCSE 20230228 16:02:59.654768 38 1116 XCSE 20230228 16:02:59.654768 24 1116 XCSE 20230228 16:02:59.654768 38 1116 XCSE 20230228 16:02:59.654768 27 1116 XCSE 20230228 16:02:59.654768 38 1116 XCSE 20230228 16:06:14.498000 37 1118 XCSE 20230228 16:12:06.073000 38 1116 XCSE 20230228 16:13:03.407000 5 1116 XCSE 20230228 16:16:58.537000 32 1116 XCSE 20230228 16:16:58.537000 37 1116 XCSE 20230228 16:18:53.585000 38 1116 XCSE 20230228 16:20:49.526000 1 1116 XCSE 20230228 16:22:48.928000 2 1116 XCSE 20230228 16:22:48.928000 13 1116 XCSE 20230228 16:22:48.928000 17 1116 XCSE 20230228 16:22:48.928000 1 1116 XCSE 20230228 16:22:48.928000 3 1116 XCSE 20230228 16:22:48.928000 39 1116 XCSE 20230228 16:24:45.008000 11 1116 XCSE 20230228 16:26:44.123000 8 1116 XCSE 20230228 16:26:44.123000 1 1116 XCSE 20230228 16:26:44.123000 36 1116 XCSE 20230228 16:27:45.239000 6 1116 XCSE 20230228 16:29:35.011000 37 1116 XCSE 20230228 16:29:50.011000 4 1108 XCSE 20230301 9:01:59.844000 2 1108 XCSE 20230301 9:05:23.676000 31 1108 XCSE 20230301 9:05:23.676000 4 1108 XCSE 20230301 9:05:23.676000 39 1102 XCSE 20230301 9:06:30.535000 38 1094 XCSE 20230301 9:13:04.733344 71 1094 XCSE 20230301 9:13:04.733344 28 1094 XCSE 20230301 9:13:04.733344 13 1094 XCSE 20230301 9:13:04.733373 33 1102 XCSE 20230301 9:23:03.953000 4 1102 XCSE 20230301 9:23:03.953000 39 1102 XCSE 20230301 9:30:17.853000 40 1102 XCSE 20230301 9:34:50.913000 40 1102 XCSE 20230301 9:36:49.684000 13 1104 XCSE 20230301 9:54:57.497000 20 1104 XCSE 20230301 9:54:57.497000 38 1106 XCSE 20230301 10:02:14.038000 24 1106 XCSE 20230301 10:02:14.038000 14 1106 XCSE 20230301 10:02:14.038000 37 1106 XCSE 20230301 10:16:08.421000 38 1104 XCSE 20230301 10:27:19.132000 37 1102 XCSE 20230301 10:30:52.317000 1 1102 XCSE 20230301 10:35:47.033000 37 1102 XCSE 20230301 10:47:35.343000 40 1106 XCSE 20230301 11:09:14.816000 30 1104 XCSE 20230301 11:15:47.998000 14 1104 XCSE 20230301 11:34:50.547000 78 1106 XCSE 20230301 11:46:06.878000 40 1106 XCSE 20230301 11:46:06.895000 2 1106 XCSE 20230301 12:27:24.684000 1 1106 XCSE 20230301 12:38:58.575000 26 1108 XCSE 20230301 13:06:02.603000 18 1108 XCSE 20230301 13:06:02.603000 2 1106 XCSE 20230301 13:06:50.900000 37 1106 XCSE 20230301 13:06:50.900000 40 1106 XCSE 20230301 13:10:49.828000 39 1104 XCSE 20230301 14:01:01.261000 37 1102 XCSE 20230301 14:15:07.666000 39 1102 XCSE 20230301 14:15:07.798000 39 1100 XCSE 20230301 14:31:13.241000 36 1100 XCSE 20230301 14:36:10.129000 37 1098 XCSE 20230301 14:44:38.799000 36 1098 XCSE 20230301 14:44:38.800000 40 1098 XCSE 20230301 14:49:07.366000 38 1098 XCSE 20230301 14:49:07.366000 38 1098 XCSE 20230301 14:56:03.688000 39 1098 XCSE 20230301 15:00:53.432000 38 1098 XCSE 20230301 15:02:24.021000 10 1098 XCSE 20230301 15:06:03.122000 27 1098 XCSE 20230301 15:06:03.122000 32 1098 XCSE 20230301 15:23:17.141000 74 1098 XCSE 20230301 15:30:45.338000 38 1098 XCSE 20230301 15:33:02.740000 39 1096 XCSE 20230301 15:42:38.024000 1 1096 XCSE 20230301 15:50:58.929000 4 1096 XCSE 20230301 15:50:58.929000 31 1096 XCSE 20230301 15:50:58.929000 39 1096 XCSE 20230301 15:54:35.327000 3 1094 XCSE 20230301 16:00:12.860000 37 1094 XCSE 20230301 16:00:12.860000 40 1094 XCSE 20230301 16:01:36.131000 37 1096 XCSE 20230301 16:07:02.959000 40 1096 XCSE 20230301 16:17:49.720000 39 1096 XCSE 20230301 16:17:49.723000 39 1094 XCSE 20230301 16:35:29.901000 40 1094 XCSE 20230301 16:45:01.253000 1 1092 XCSE 20230301 16:50:14.889277 1 1096 XCSE 20230302 9:03:20.020000 38 1092 XCSE 20230302 9:03:21.087000 38 1090 XCSE 20230302 9:03:41.446000 39 1086 XCSE 20230302 9:07:28.494000 39 1086 XCSE 20230302 9:09:50.764000 39 1086 XCSE 20230302 9:18:38.422000 30 1090 XCSE 20230302 9:22:26.545000 8 1090 XCSE 20230302 9:22:26.545000 18 1092 XCSE 20230302 9:30:36.196000 52 1092 XCSE 20230302 9:30:36.196000 11 1092 XCSE 20230302 9:30:36.196000 76 1094 XCSE 20230302 9:30:37.384000 77 1098 XCSE 20230302 9:49:23.459000 38 1098 XCSE 20230302 9:55:34.278000 38 1098 XCSE 20230302 10:01:37.815000 81 1098 XCSE 20230302 10:10:55.628000 4 1098 XCSE 20230302 10:12:31.594000 75 1098 XCSE 20230302 10:18:43.615000 39 1096 XCSE 20230302 10:25:49.356000 40 1096 XCSE 20230302 10:25:49.356000 39 1094 XCSE 20230302 10:37:23.559000 40 1094 XCSE 20230302 10:51:53.215000 38 1094 XCSE 20230302 11:00:11.015000 11 1092 XCSE 20230302 11:02:34.711000 37 1094 XCSE 20230302 11:09:34.399000 27 1092 XCSE 20230302 11:09:50.199000 11 1092 XCSE 20230302 11:09:50.199000 37 1092 XCSE 20230302 11:09:50.199000 37 1092 XCSE 20230302 11:09:50.199000 39 1092 XCSE 20230302 11:09:50.199000 15 1096 XCSE 20230302 11:34:54.142000 12 1096 XCSE 20230302 11:34:54.164000 61 1096 XCSE 20230302 11:34:54.164000 3 1096 XCSE 20230302 11:37:21.408000 35 1096 XCSE 20230302 11:37:21.408000 39 1096 XCSE 20230302 12:08:31.431000 95 1098 XCSE 20230302 12:50:32.717000 3 1098 XCSE 20230302 12:50:32.717000 61 1100 XCSE 20230302 13:15:10.476000 117 1100 XCSE 20230302 13:19:40.150000 38 1100 XCSE 20230302 13:43:59.349000 39 1100 XCSE 20230302 13:43:59.369000 39 1102 XCSE 20230302 14:03:30.287000 39 1102 XCSE 20230302 14:09:05.384000 39 1100 XCSE 20230302 14:22:26.439000 27 1098 XCSE 20230302 14:43:44.956000 16 1100 XCSE 20230302 14:54:47.030000 38 1100 XCSE 20230302 14:58:17.915000 41 1098 XCSE 20230302 15:08:49.020000 2 1100 XCSE 20230302 15:10:33.263000 35 1100 XCSE 20230302 15:10:33.263000 4 1100 XCSE 20230302 15:13:30.391000 37 1100 XCSE 20230302 15:13:56.011000 38 1098 XCSE 20230302 15:16:39.716000 32 1100 XCSE 20230302 15:29:41.872000 3 1100 XCSE 20230302 15:29:41.872000 108 1100 XCSE 20230302 15:29:41.872000 40 1100 XCSE 20230302 15:36:28.430000 41 1098 XCSE 20230302 15:36:54.102000 13 1098 XCSE 20230302 15:39:24.434000 38 1098 XCSE 20230302 15:39:24.434000 24 1098 XCSE 20230302 15:39:24.434000 50 1098 XCSE 20230302 15:44:49.913000 39 1098 XCSE 20230302 15:44:49.914000 11 1098 XCSE 20230302 15:46:34.929000 4 1098 XCSE 20230302 15:46:34.929000 16 1098 XCSE 20230302 15:46:34.929000 9 1098 XCSE 20230302 15:46:34.929000 38 1096 XCSE 20230302 15:59:17.498000 38 1096 XCSE 20230302 15:59:34.500000 50 1096 XCSE 20230302 15:59:45.944088 354 1096 XCSE 20230302 15:59:45.944088 50 1100 XCSE 20230302 16:38:59.516429 572 1100 XCSE 20230302 16:38:59.516429 2 1106 XCSE 20230303 9:10:34.888000 16 1106 XCSE 20230303 9:10:34.888000 34 1106 XCSE 20230303 9:10:34.888000 69 1104 XCSE 20230303 9:11:34.912000 11 1104 XCSE 20230303 9:11:34.912000 43 1108 XCSE 20230303 9:16:36.282000 38 1110 XCSE 20230303 9:21:27.331000 39 1106 XCSE 20230303 9:25:19.046000 38 1106 XCSE 20230303 9:25:19.046000 38 1108 XCSE 20230303 9:26:15.218000 38 1106 XCSE 20230303 9:43:35.615000 38 1106 XCSE 20230303 9:43:35.615000 40 1106 XCSE 20230303 9:43:35.620000 40 1104 XCSE 20230303 9:47:39.274000 20 1100 XCSE 20230303 10:08:16.346000 1 1102 XCSE 20230303 10:13:53.711000 35 1104 XCSE 20230303 10:16:39.251000 12 1104 XCSE 20230303 10:17:35.631000 26 1104 XCSE 20230303 10:17:35.631000 10 1102 XCSE 20230303 10:20:46.764000 30 1102 XCSE 20230303 10:20:46.764000 3 1102 XCSE 20230303 10:31:52.872000 9 1102 XCSE 20230303 10:31:52.872000 1 1102 XCSE 20230303 10:34:33.348000 40 1102 XCSE 20230303 10:34:33.348000 9 1102 XCSE 20230303 10:41:24.172000 29 1102 XCSE 20230303 10:41:24.172000 45 1102 XCSE 20230303 10:50:16.634000 4 1102 XCSE 20230303 10:58:41.520000 119 1102 XCSE 20230303 11:06:44.770000 80 1102 XCSE 20230303 11:08:05.079000 38 1100 XCSE 20230303 11:10:47.669000 40 1098 XCSE 20230303 11:21:48.532000 27 1098 XCSE 20230303 11:41:16.744000 12 1098 XCSE 20230303 11:42:12.467000 39 1098 XCSE 20230303 11:42:12.467000 39 1098 XCSE 20230303 11:42:12.467000 27 1098 XCSE 20230303 11:42:12.467000 39 1098 XCSE 20230303 11:54:04.444000 20 1098 XCSE 20230303 11:54:04.444000 19 1098 XCSE 20230303 12:15:18.108000 20 1098 XCSE 20230303 12:15:18.108000 38 1098 XCSE 20230303 12:19:10.413000 39 1096 XCSE 20230303 12:39:47.377000 37 1096 XCSE 20230303 12:39:47.388000 2 1096 XCSE 20230303 12:39:47.388000 36 1098 XCSE 20230303 12:55:53.031000 39 1094 XCSE 20230303 12:57:29.416000 13 1094 XCSE 20230303 12:57:29.416000 42 1096 XCSE 20230303 13:23:10.978000 16 1096 XCSE 20230303 13:23:10.978000 37 1096 XCSE 20230303 13:30:40.513000 3 1096 XCSE 20230303 13:30:40.513000 25 1094 XCSE 20230303 13:32:08.039000 14 1094 XCSE 20230303 13:32:08.039000 37 1096 XCSE 20230303 13:40:31.044000 4 1094 XCSE 20230303 13:47:17.268000 34 1094 XCSE 20230303 13:47:17.268000 37 1094 XCSE 20230303 13:47:17.268000 113 1098 XCSE 20230303 14:13:54.366000 35 1100 XCSE 20230303 14:30:32.169000 38 1098 XCSE 20230303 14:40:27.806000 40 1098 XCSE 20230303 14:40:27.807000 80 1098 XCSE 20230303 15:02:23.554000 10 1096 XCSE 20230303 15:33:02.689000 30 1096 XCSE 20230303 15:33:02.689000 39 1098 XCSE 20230303 15:36:23.108000 37 1098 XCSE 20230303 15:37:48.172000 37 1098 XCSE 20230303 15:40:58.777000 13 1098 XCSE 20230303 15:44:35.922000 40 1096 XCSE 20230303 15:45:18.671000 40 1096 XCSE 20230303 15:45:18.715000 25 1098 XCSE 20230303 15:48:11.692000 16 1098 XCSE 20230303 15:48:11.692000 8 1098 XCSE 20230303 15:48:11.692000 1 1098 XCSE 20230303 15:48:11.692000 1 1098 XCSE 20230303 15:48:11.692000 39 1098 XCSE 20230303 15:49:10.815000 41 1098 XCSE 20230303 16:02:13.893000 70 1098 XCSE 20230303 16:02:13.894000 40 1098 XCSE 20230303 16:08:29.044000 75 1098 XCSE 20230303 16:19:01.883000 5 1100 XCSE 20230303 16:23:22.543000 3 1100 XCSE 20230303 16:23:22.543000 20 1100 XCSE 20230303 16:23:22.543000 1 1100 XCSE 20230303 16:23:22.543000 34 1100 XCSE 20230303 16:23:33.293000 7 1100 XCSE 20230303 16:23:33.293000 41 1100 XCSE 20230303 16:26:29.371000 38 1100 XCSE 20230303 16:29:06.512000 14 1100 XCSE 20230303 16:32:02.386000 5 1100 XCSE 20230303 16:32:26.878310 234 1100 XCSE 20230303 16:32:36.009479

