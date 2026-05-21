Share India Securities hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Share India Securities ließ sich am 19.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Share India Securities die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,61 INR. Im Vorjahresviertel hatte Share India Securities 0,710 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 73,49 Prozent auf 4,21 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,43 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 14,79 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 15,58 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 14,89 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 13,60 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at