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27.07.2026 06:31:29
Share India Securities: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Share India Securities hat am 24.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,67 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,86 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 4,52 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Share India Securities 3,45 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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