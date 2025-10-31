Shareate Tools: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Shareate Tools hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,26 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,150 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 37,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 645,0 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 467,5 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at