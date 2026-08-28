Shareate Tools: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shareate Tools hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 CNY gegenüber 0,100 CNY im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 53,49 Prozent auf 939,5 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 612,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at