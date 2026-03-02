Shareate Tools stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shareate Tools gab am 27.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,180 CNY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 712,3 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shareate Tools 508,0 Millionen CNY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,940 CNY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Shareate Tools ein Gewinn pro Aktie von 0,720 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Shareate Tools im vergangenen Geschäftsjahr 2,50 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shareate Tools 1,86 Milliarden CNY umsetzen können.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 0,910 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 2,44 Milliarden CNY taxiert.

Redaktion finanzen.at