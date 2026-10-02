IG Group Holdings Aktie
WKN: A0EARV / ISIN: GB00B06QFB75
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02.10.2026 09:34:07
Shares in spreadbetter IG Group plunge by a quarter
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