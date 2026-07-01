Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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01.07.2026 03:43:04
Shares in Uber-backed Lime surge after it raised $167mn in IPO
Shares are priced at $25 in the deal underwritten by Goldman Sachs, JPMorgan and JefferiesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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