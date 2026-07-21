RISE Aktie

RISE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006

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21.07.2026 18:44:09

Shares in UK defence groups rise on hopes Healey will boost military spending

New chancellor backed by investors to find cash he previously said was required to keep country safeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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