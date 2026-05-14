AEM Holdings Aktie
WKN: 251728 / ISIN: SG1J36888431
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14.05.2026 03:30:34
Shares of AEM up 13% after Q1 net profit jumps over four times to S$14.3 million
[SINGAPORE] Semiconductor test solutions provider AEM Holdings jumped by over 13 per cent on Thursday (May 14) morning on the back of...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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