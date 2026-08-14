Rare Holdings Aktie
ISIN: ZAE000092714
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14.08.2026 07:04:18
Shares of China’s JD.com slide after rare revenue plunge
Ecommerce platform suffered sales decline after end of government subsidy programmeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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