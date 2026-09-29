SHEIN Aktie
WKN DE: A42HBS / ISIN: KYG237451052
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29.09.2026 04:24:47
Shares of fast-fashion’s Shein plunge 14% to record low after profit slides 67%
Its profit margin was squeezed to just 2.1% from 6.2% last yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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