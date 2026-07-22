General Electric Aktie
WKN: 851144 / ISIN: US3696041033
|
22.07.2026 15:26:00
Shares of GE Vernova fall in premarket trading despite raised revenue outlook
The stock declined nearly 5% despite the energy company upgrading its guidance for 2026 revenue by $1 billion.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GE Vernova
|
21.07.26
|Ausblick: GE Vernova präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.07.26
|Erste Schätzungen: GE Vernova stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
26.06.26
|Ukrainische Energiebranche sorgt vor nächstem Winter vor (dpa-AFX)
|
22.04.26
|GE Vernova-Aktie mit Kursrally: Prognose angehoben (dpa-AFX)
|
22.04.26
|ROUNDUP: Energietechnikkonzern GE Vernova wird optimistischer - Aktie stark (dpa-AFX)
|
21.04.26
|Ausblick: GE Vernova vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: GE Vernova stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
29.01.26
|GE Vernova thinks data centres could lower utility bills — eventually (Financial Times)