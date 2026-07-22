General Electric Aktie

General Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851144 / ISIN: US3696041033

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22.07.2026 15:26:00

Shares of GE Vernova fall in premarket trading despite raised revenue outlook

The stock declined nearly 5% despite the energy company upgrading its guidance for 2026 revenue by $1 billion.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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