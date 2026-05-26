RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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26.05.2026 03:51:40
Shares of Sats up over 5% after posting rise in Q4 earnings
Net profit for the quarter grows 31% to S$50.7 millionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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