Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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13.05.2026 20:24:16
Shares surge in debut of power producer favoured by Trump energy agenda
Geothermal generator Fervo uses renewable energy technology that has garnered rare administration supportWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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