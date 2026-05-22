Sharika Enterprises: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sharika Enterprises lud am 20.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Sharika Enterprises vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,58 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,16 INR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 217,3 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 173,8 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Sharika Enterprises vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1,780 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 8,02 Prozent auf 751,60 Millionen INR. Im Vorjahr hatte Sharika Enterprises 817,11 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at