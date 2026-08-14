Sharika Enterprises verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sharika Enterprises hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,08 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,370 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 222,0 Millionen INR – ein Plus von 26,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sharika Enterprises 175,2 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at