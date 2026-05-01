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01.05.2026 06:31:29
Sharing Economy International: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Sharing Economy International hat sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2023 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurden 0,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sharing Economy International -0,010 USD je Aktie eingenommen.
Redaktion finanzen.at
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