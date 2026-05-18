Sharing Innovations hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sharing Innovations lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 6,45 JPY. Im letzten Jahr hatte Sharing Innovations einen Gewinn von -0,960 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 14,89 Prozent auf 1,04 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Sharing Innovations 1,22 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at