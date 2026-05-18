SHARINGTECHNOLOGY hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SHARINGTECHNOLOGY stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 12,68 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SHARINGTECHNOLOGY 11,59 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,05 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,82 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at