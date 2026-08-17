SHARINGTECHNOLOGY veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SHARINGTECHNOLOGY präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 57,74 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 15,56 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,88 Prozent auf 2,52 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at