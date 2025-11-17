SHARINGTECHNOLOGY zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SHARINGTECHNOLOGY stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

SHARINGTECHNOLOGY hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 19,19 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 20,06 JPY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,54 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,23 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 60,30 JPY beziffert, während im Vorjahr 64,17 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat SHARINGTECHNOLOGY im vergangenen Geschäftsjahr 8,58 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SHARINGTECHNOLOGY 7,50 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at