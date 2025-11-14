Sharjah Insurance Company Bearer gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sharjah Insurance Company Bearer hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 11,66 AED eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,030 AED je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 176,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,5 Millionen AED generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 29,1 Millionen AED ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at