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18.05.2026 06:31:29
Sharjah Insurance Company Bearer veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Sharjah Insurance Company Bearer hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,04 AED je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,050 AED je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,41 Prozent auf 12,6 Millionen AED aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,2 Millionen AED in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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