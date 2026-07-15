Sharjah Islamic Bank Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sharjah Islamic Bank Registered lud am 13.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 AED. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,110 AED je Aktie vermeldet.

Sharjah Islamic Bank Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,37 Milliarden AED abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,24 Milliarden AED erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at