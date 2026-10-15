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15.10.2026 06:31:29
Sharjah Islamic Bank Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Sharjah Islamic Bank Registered ließ sich am 13.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sharjah Islamic Bank Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,09 AED präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sharjah Islamic Bank Registered ein EPS von 0,110 AED je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Sharjah Islamic Bank Registered im vergangenen Quartal 1,29 Milliarden AED verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sharjah Islamic Bank Registered 1,28 Milliarden AED umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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