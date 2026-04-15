Sharjah Islamic Bank Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sharjah Islamic Bank Registered hat am 13.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 AED, nach 0,090 AED im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,25 Milliarden AED in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sharjah Islamic Bank Registered einen Umsatz von 1,11 Milliarden AED eingefahren.

Redaktion finanzen.at