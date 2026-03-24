Shark Cordless Vacuums Are on Sale at Amazon. Here Are the 2 I Recommend

Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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24.03.2026 01:01:07
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Nachrichten zu Amazon
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23.03.26
|Handel in New York: Zum Ende des Montagshandels Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
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23.03.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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21.03.26
|Amazon-backed nuclear reactor group X-energy files for IPO (Financial Times)
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21.03.26
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18.03.26
|Microsoft weighs legal action over $50bn Amazon-OpenAI cloud deal (Financial Times)
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17.03.26
|Gewinne in New York: Dow Jones notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
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17.03.26
|Amazon-Aktie schließt stark: Mega-Prognose für AWS begeistert Anleger (finanzen.at)
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17.03.26
|Amazon-Aktie im Fokus: Prime Video Ultra geht an den Start - Preiserhöhung im Blick (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
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Der heimische Aktienmarkt wird mit Verlusten erwartet. Der deutsche Aktienmarkt dürfte etwas höher in die Sitzung gehen. Die Börsen in Fernost notieren am Dienstag auf grünem Terrain.