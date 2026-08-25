Breeze Holdings Acquisition Aktie
ISIN: US1067622068
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25.08.2026 16:00:00
Shark Flex Breeze Hydrogo im Test: Tischventilator mit Akku & feinem Sprühnebel
Der Shark Flex Breeze Hydrogo ist ein kompakter, sparsamer Tischventilator mit Akku und feinem Sprühnebel. Dafür fehlen Oszillation und Fernbedienung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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