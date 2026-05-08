Sharkninja: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sharkninja lud am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,85 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,830 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,41 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,22 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at