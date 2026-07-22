Sharkninja Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3EQAJ / ISIN: KYG8068L1086
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22.07.2026 22:20:42
SharkNinja CEO Mark Barrocas Sells $38.8 Million Stock -- Should Investors Take Action?
Chief Executive Officer Mark Barrocas sold ~250,000 shares of SharkNinja, Inc. (NYSE:SN) on July 17, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($155.01); post-transaction value based on July 17, 2026 market close ($154.53).SharkNinja is a leading product design and technology company with a $21.9 billion market capitalization and TTM revenues of $6.6 billion, demonstrating significant scale within the consumer appliances sector. The company maintains a diversified product portfolio across cleaning, cooking, and outdoor categories, supported by a 4,143-person workforce headquartered in Needham, Massachusetts. With TTM net income of $705.0 million and a 34.42% one-year stock appreciation, SharkNinja has established itself as a competitive force in the furnishings, fixtures, and appliances industry through product innovation and multi-channel distribution capabilities.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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