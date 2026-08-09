Sharkninja Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3EQAJ / ISIN: KYG8068L1086
|
09.08.2026 19:00:01
SharkNinja CEO Mark Barrocas Sells Nearly 600,000 Shares Worth Over $100 Million. Here's a Deeper Look at the Transaction.
Chief Executive Officer Mark Barrocas disposed of ~579,000 ordinary shares of SharkNinja, Inc. (NYSE:SN) through a series of transactions executed on August 5, 2026 and August 6, 2026 according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($178.59); post-transaction value based on August 7, 2026 market close ($185.52).SharkNinja is a leading product design and technology company with a $25.5 billion market cap and a net profit margin of 10.1%. The company has demonstrated strong momentum, with a one-year stock price appreciation of 61.04%, reflecting investor confidence in its diversified appliance portfolio and innovation-driven strategy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sharkninja Incorporation Registered Shs
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Sharkninja vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Sharkninja legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Sharkninja legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Sharkninja Incorporation Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sharkninja Incorporation Registered Shs
|185,52
|3,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.