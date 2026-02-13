Sharkninja öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sharkninja ließ sich am 11.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sharkninja die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 1,80 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sharkninja 0,910 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 2,10 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 4,94 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Sharkninja ein EPS von 3,11 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 6,40 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,75 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 5,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at